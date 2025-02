Aline e Diogo esquentam edredom no BBB 25; veja resumo da madrugada

Aline e Diogo protagonizaram momentos debaixo do edredom - Foto: Reprodução | TV Globo

A madrugada deste domingo, 9, foi intensa no BBB 25, com movimentações dentro e fora da casa. Enquanto Eva encarava o longo Castigo do Monstro, João Gabriel reafirmava sua indicação ao Paredão, e Aline e Diogo protagonizavam momentos debaixo do edredom.

Edredom no Quarto Fantástico

Na cama improvisada no chão do Quarto Fantástico, Aline e Diogo se movimentaram sob o edredom, chamando atenção dos demais brothers. No Apê do Líder, João Gabriel, Maike e João Pedro observavam a cena e especulavam. "Não vão fazer nada, não. Estão só dando uns beijos", afirmou Maike.

Pouco tempo depois, Diogo adormeceu e começou a roncar, arrancando risadas de Aline. Ainda acordada, ela caiu na gargalhada e despertou o ator. "Eu estava pensando... Eu estou no Big Brother. É muito engraçado isso, juro!", disse a sister. Diogo, surpreso, perguntou: "Pensei que eu tinha feito alguma coisa", mas Aline garantiu que apenas refletia sobre o momento.

Eva sofre no Castigo do Monstro

Enquanto isso, Eva enfrentava um dos desafios mais desgastantes da edição. Escolhida por Mateus, que venceu a Prova do Anjo autoimune no sábado, 8, a bailarina passou mais de dez horas confinada dentro de uma caixa, buscando a chave correta para abrir um cadeado.

Depois de cinco horas de tentativas frustradas, Eva desabafou: "Se eu não achar dessa vez, eu vou deitar aqui e ficar até domingo à noite". Em outro momento, tentou levar a situação com bom humor: "O boy tentando abrir meu coração", brincou.

O esgotamento físico e emocional logo tomou conta da sister, que chorou ao lado de Vilma e Vinícius. "Já bateu o desespero nela", comentou Vilma ao ver a amiga abalada. Dentro da casa, Gabriel, Maike e João Gabriel discutiam sobre o Castigo e destacaram que Eva foi escolhida por "uma besteira". "Dá para ver na cara dela que está cansada", afirmou Gabriel.

Após sete horas de tentativas, o Castigo do Monstro foi pausado. Ao retornar para a dinâmica, Eva finalmente encontrou a chave correta e comemorou com Renata antes de ir direto para o Quarto Nordeste, onde pegou no sono rapidamente.

Líder João Gabriel mira em Aline

Com a formação do Paredão se aproximando, João Gabriel reafirmou sua estratégia. Em conversa com João Pedro e Delma no Apê do Líder, o brother revelou que pretende indicar Aline.

"Não era meu alvo, mas eu mudei de ideia", declarou João Gabriel, ensaiando seu discurso para a indicação. "Eu tenho certeza de que, se você ganhasse o Líder, a gente era alvo seu, e eu ia entender de boa. Não ia levantar e ficar resmungando pelos cantos".

Delma, por sua vez, confirmou que votará em Diogo, argumentando que notou mudanças no comportamento do brother dentro do jogo. "Não com raiva, mas vou votar", afirmou.