BBB: Aline Patriarca pode reassumir cargo na PM após exoneração

Exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado em 17 de janeiro - Foto: Reprodução

Aline Patriarca, policial militar e participante do BBB 25, foi oficialmente exonerada da Polícia Militar da Bahia (PM-BA). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado em 17 de janeiro, apenas uma semana após a estreia da atual edição do reality show da TV Globo.

Apesar da exoneração, a baiana ainda pode retomar sua carreira na corporação após o fim do programa. Segundo apuração da coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, junto à PM-BA, existe a possibilidade de Aline solicitar sua reintegração por meio da Justiça, caso deseje retornar ao serviço militar.

"As hipóteses de admissão nas fileiras da PM são previstas em Estatuto, através apenas de concurso público, e com atenção a pré-requisitos específicos da carreira policial militar, como, por exemplo, o limite de idade para ingressar na corporação", declarou a PM-BA à reportagem.

