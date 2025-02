Gracyanne Barbosa comenta 'erro' com Belo. "É o amor da minha vida"

Gracyanne Barbosa falou sobre um episódio da sua vida pessoal - Foto: Reprodução | Globo

Gracyanne Barbosa citou o nome do ex-marido Belo mais uma vez no BBB 25. Dessa vez, depois de chamar Diogo Almeida e incluir o brother na conversa que tinha com Aline Patriarca na tarde desta quinta-feira, 6, ela falou sobre um episódio da sua vida pessoal.

Na ocasião, ela abordou o fim do relacionamento de 16 anos com o cantor. “Você falou uma coisa da minha vida que eu errei fora e não corri. Independente do motivo, que me levou a fazer, falei: ‘Errei’. E me arrependo muito. Mas eu só podia pedir desculpa. E não fiz isso escondido. Fiz isso para o Brasil inteiro”, iniciou a musa fitness.

Gracyanne seguiu: “E eu me arrependo muito, porque o Belo é o homem da minha vida. Só que eu não corri. Eu tive ‘N’ motivos, ele errou também, mas eu não fui e falei: ‘Eu errei, mas ele errou também’. Porque o erro do outro não justifica o seu”.

Além disso, a influenciadora disse que as pessoas não sabem o que o cantor teria feito para contribuir com o fim do relacionamento. “Se ele um dia quiser falar o que ele errou, ele vai falar, tanto faz para mim. Só que eu errei, e vou assumir isso para ele e o Brasil inteiro. O erro dele não justifica o meu. Eu continuei errada, independente do que ele fez. Eu sou assim. A gente erra, pode desculpar. Mas não pode correr”, completou.