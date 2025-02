Aline desvia de beijo de Diogo Almeida e se declara "desconfortável"

- Foto: Reprodução | TV Globo

Na festa desta quarta-feira, 5, no BBB 25, a tensão entre Aline Patriarca e Diogo Almeida foi palpável. Apesar de a sister ainda se sentir chateada com o fato de ter sido indicada ao Paredão pelo brother, ela não deixou de interagir com ele durante o evento.

Na festa, a proximidade foi evidente, com Diogo dançando com Aline várias vezes e tentando beijá-la. No entanto, a sister desviou o rosto, desconfortável com a situação.

Vinícius, observando a cena, não poupou críticas e comentou com Vitória: "Tá chato já, véi. Tá feio". Delma também expressou sua insatisfação com o comportamento de Diogo, afirmando que ele "não foi homem para parar e pensar". Ela ainda destacou que, para ela, Diogo estava apenas desempenhando um papel dentro do jogo: "Não conheço ele lá fora, aqui no jogo ele pra mim é um jogador e ele tá fazendo um papel. É um personagem. O cabra é ator, vei", disse.

Em uma conversa posterior entre Aline e Diogo, o brother fez um convite para ela conhecer Goiás. "Vambora? Vamos conhecer?", sugeriu ele. Aline, por sua vez, refletiu sobre o que estava acontecendo entre eles, admitindo: "Tadeu tinha razão né, é muito difícil separar o jogo da emoção".

Durante uma conversa com Thamiris, Aline revelou que se sentia "desconfortável" com algumas atitudes de Diogo e ainda refletiu sobre como lidar com essas situações: "Mas eu acho que algumas coisas se te fazem se sentir desconfortável, já tá na hora de cortar. Entende? Não é mais sobre deixar a pessoa mal, é sobre você ficar mal pra deixar a outra pessoa bem", respondeu Thamiris, dando conselhos sobre o momento.