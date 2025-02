Gêmeos no BBB 25 detonam Aline e sugerem colocá-la no Paredão

João Gabriel não poupou críticas à postura de Aline - Foto: Reprodução | TV Globo

O clima esquentou na casa do BBB 25 após João Gabriel, líder da semana, colocar Aline "Na Mira do Líder", o que surpreendeu a sister e gerou reações explosivas dos gêmeos João Gabriel e João Pedro.

Em uma conversa tensa, João Gabriel não poupou críticas à postura de Aline. "Quero que se lasque! Eu falei pro Vinícius: 'Se ela continuar se remoendo e latindo pelos cantos, eu vou colocar ela [no Paredão]. Falei que não ia colocar, não, mas se ficar desse jeito, eu vou colocar sem dó'", frisou o gêmeo, deixando claro o desagrado com a sister.



João Pedro, por sua vez, também expressou seu descontentamento, dizendo: "Isso aqui é um jogo! Vai tomar no c*, porra! Dá vontade de colocar ela mesmo! Só porque ela falou esses trem tudo, batendo palma... Fala na cara, cê não é mulher demais?"

Apesar do tom acalorado, João Gabriel tentou acalmar o irmão, alertando para as possíveis consequências de suas palavras. "Cala a boca. Você não tem nada a ver com isso! Depois você vai no Paredão e sai pelo que tá falando aí."

Contudo, João Pedro não se intimidou e manteve sua postura desafiadora: "Foda-se! Tô nem aí! Tô sendo verdadeiro aqui. Não tô sendo duas caras, não, meu amigo." O brother foi direto ao ponto com um pedido para o irmão: "Se amanhã ela não olhar pra nossa cara, Gabriel, coloca ela no Paredão logo." Continuando as críticas afiadas, João Pedro disparou: "Dá moral pra uma ralé daquela! [...] Ela num é a muiézona? Ela não é a Polícia Militar?"