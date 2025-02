Aline tem briga com Vinícius no BBB 25: "Tá feio para você!"

O conflito surgiu durante uma conversa sobre a escolha do Líder - Foto: Reprodução | TV Globo

Aline e Vinícius, amigos que entraram em dupla no BBB 25, protagonizaram uma briga intensa na madrugada deste sábado, 8, após o show de Péricles. O conflito surgiu durante uma conversa sobre a escolha do Líder, João Gabriel, que colocou Aline "Na Mira" para a formação do próximo Paredão.

A discussão começou quando Vinícius pediu que Aline não elevasse o tom de voz. "Pode bradar o quanto você quiser que eu estou achando desnecessário. Você está me gritando, não precisa me gritar", disse. Aline, contrariada, explicou que estava apenas desabafando e questionou o motivo de Vinícius se colocar no lugar de João Gabriel.



"Não estou, eu estou tentando te aconselhar. Problema, grite com você, grite com todo mundo, mas comigo não. Não quero que você fique gritando comigo. Você gosta quando eu falo gritando com você?", retrucou Vinícius.

Aline, por sua vez, tentou justificar sua atitude, dizendo que também grita com outros participantes. "Não tô entendendo. Eu tava gritando com todo mundo aqui, até com Diogo ali", respondeu. Vinícius rebateu: "Diogo é Diogo, eu sou eu". A discussão seguiu acalorada, com Aline visivelmente frustrada.