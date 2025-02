Aline muda posicionamento e defende Diogo: "Me sinto respeitada"

Aline pediu desculpas a Diogo - Foto: Reprodução | TV Globo

Aline Patriarca surpreendeu os colegas de confinamento ao sair em defesa de Diogo Almeida neste sábado, 8. Mesmo após ter sido indicada ao Paredão pelo ator, com quem vive um affair no BBB 25, a sister declarou que se sente respeitada e afirmou estar seguindo seu coração.

Durante uma conversa no Quarto Fantástico, Aline pediu desculpas a Diogo por ter se exaltado na festa. "Desculpa, se na hora que eu estava conversando com você eu estava exaltada", disse ela, relembrando o momento em que gritou com Diogo e Vinícius após ser colocada Na Mira do Líder por João Gabriel.

Diogo minimizou o episódio e demonstrou apoio. "Aline, você precisava extravasar um pouquinho, eu não me importei, não. Não dá pra ficar guardando as coisas, de alguma forma você tem que extravasar", disse o ator.

Aline reforçou que sua maior decepção foi com a sinceridade dentro do jogo. "O que me chateou foi só a questão da mentira mesmo. Independente de ser alvo ou não, não consigo ficar adulando as pessoas. Mentir pra mim, não.", afirmou.

Mais tarde, em uma conversa na área externa com Maike, Aline voltou a defender Diogo e destacou que se sente bem ao lado dele. "Por mais que em alguns momentos ele se pegue meio estressado e tal, eu vejo que isso justifica a maneira que ele me trata, entendeu? Pelo menos eu me sinto respeitada", disse a ex-policial.

A sister também refletiu sobre o futuro do relacionamento com Diogo. "Eu estou seguindo meu coração, entendeu? A gente não volta para cá. Aí nessa de 'lá fora, lá fora', depois é depois. Eu não sei o que vai acontecer agora, mas aqui dentro está rolando uma coisa legal, vamos ver, né?", concluiu.