Entenda como foi formado o quarto paredão do BBB 25

Aline, Vitória Strada e Gabriel estão no Paredão - Foto: Divulgação

O quarto Paredão do BBB 25 foi formado neste domingo, 9, com Aline Patriarca, indicada pelo Líder, Vitória Strada e Gabriel. A dinâmica da semana trouxe reviravoltas, incluindo uma indicação inesperada e uma disputa acirrada na Prova Bate-Volta.

Anjo



Mateus venceu no sábado, 8, a primeira Prova do Anjo individual da temporada, que também garantiu imunidade ao vencedor. Sem saber do benefício até o momento da formação do Paredão, ele celebrou a surpresa: “Que notícia maravilhosa”.

Líder

João Gabriel, que conquistou a liderança da semana, havia colocado cinco nomes “Na Mira do Líder”: Aline, Mateus, Vitória Strada, Thamiris e Camilla. Com Mateus imune, entre as quatro opções que restaram, ele escolheu Aline: “Hoje eu vou indicar uma pessoa que de primeira não era minha indicação, mas devido a alguns acontecimentos deste final de semana, vou colocar a Aline no Paredão”, justificou.

Votação no Confessionário

Em seguida, 18 brothers e sisters registraram seus votos no Confessionário. De acordo com a dinâmica da semana, os três mais votados pela casa iriam para o Paredão. Além de Mateus e do Líder João Gabriel, Gracyanne Barbosa também estava imune por ter retornado do Quarto Secreto.

Três mais votados pela casa:

• Diogo Almeida: 8 votos

• Vitória Strada: 4 votos

• Gabriel: 3 votos

Veja como votou cada um:

• Eva - Camilla



• Maike - Vinícius



• Guilherme - Gabriel



• João Pedro - Vitória Strada

• Renata - Vitória Strada

• Gracyanne Barbosa - Diogo Almeida

• Vilma - Vitória Strada

• Diego Hypolito - Gabriel

• Gabriel - Guilherme

• Vinícius - Diogo Almeida

• Camilla - Diogo Almeida

• Daniele Hypolito - Diogo Almeida

• Mateus - Diogo Almeida

• Delma - Diogo Almeida

• Vitória Strada - Diogo Almeida

• Thamiris - Diogo Almeida

• Diogo Almeida - Vitória Strada

• Aline - Gabriel

Prova Bate-Volta



Diogo Almeida, Vitória Strada e Gabriel disputaram a Prova Bate-Volta, que exigia sorte em três fases. Gabriel foi o primeiro a avançar em cada etapa, com Diogo logo atrás, enquanto Vitória Strada teve dificuldades no início, mas se recuperou na fase final. No último momento, Diogo Almeida levou a melhor e escapou do Paredão.