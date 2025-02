Gracyanne diz que colega do BBB lembra Belo: "Não consigo conversar"

Gracyanne fez uma comparação inusitada - Foto: Reprodução | TV Globo

Na tarde de quinta-feira, 13, durante uma conversa com Diego Hypolito na academia do BBB 25, Gracyanne Barbosa fez uma revelação sobre sua relação com Guilherme. A musa fitness, que já havia mostrado afinidade com o brother em conversas anteriores, comentou sobre o impacto emocional que a proximidade com ele causava.

"Eu gosto muito do Gui e acho que era mais falta de conversar. Eu adoro conversar com ele", disse Gracyanne, elogiando Guilherme pela comunicação.



No entanto, ela fez uma comparação inusitada. "Ele é muito parecido com o Belo. Às vezes, não consigo conversar com ele porque me remete tanto ao Belo que preciso sair. Ele fala as mesmas frases, o jeito. Fica difícil eu ficar com ele sem me emocionar, aí eu saio", revelou.

Diego Hypolito, que acompanhava a conversa, abraçou Gracyanne e demonstrou carinho. A troca de palavras terminou com os dois discutindo suas prioridades dentro do jogo.