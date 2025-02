Gracyanne acusa Vitória de "fazer VT", e sisters alertam: "Perigosa"

Camilla reforçou suas críticas a Mateus e Vitória - Foto: Reprodução | TV Globo

Após a formação do Paredão no BBB 25, a relação entre Vitória Strada e suas aliadas entrou em crise. Na madrugada desta segunda-feira, 17, Camilla e Thamiris criticaram duramente a postura da atriz, enquanto Gracyanne Barbosa também se mostrou desconfiada.

Camilla desabafou com os gêmeos, João Gabriel e João Pedro, e afirmou que uma aliada "se virou" contra ela. "Sabe o que eles fazem? Bota no nosso c*, porque a gente se expõe. A gente, por exemplo, não tem a mesma paciência que eles de conversar toda hora. Ainda assim, a gente consegue ser querida... não sei nem como", disse. "Ela sabe tudo que ela está falando e como ela se posiciona. [...] Muito perigosa."

Gracyanne concordou e comparou a forma de discutir da atriz com a de Diego Hypolito. "Eu to discutindo, a Camilla discutindo, a gente fala alto, xinga... A Vitória não, ela discute como o Diego, baixinho com as palavras, sabe usar. E realmente, num VT…", disse.

Enquanto isso, Vitória desabafava com Mateus e Diego Hypolito sobre a briga com suas aliadas. "Tô me sentindo muito mal pelo meu erro", lamentou. Mateus tentou aconselhar a atriz. "Eu entendo a dor delas nessa situação", afirmou. "Elas estão coerentes (…) Mas estavam muito armadas. Nessas situações, o melhor é calar e ouvir."

Mais tarde, Camilla reforçou suas críticas a Mateus e Vitória, acusando-os de torná-la e Thamiris alvos dentro da casa. "Eu e Thamiris estamos recebendo voto, é tudo por conta de Vitória e Mateus. Só por conta deles", afirmou. Ela ainda chamou Vitória de "egoísta" e disse que não pretende mais votar junto com a atriz. "Eu não voto mais junto, não tem porquê. E não estou falando por você", declarou a sister a Mateus.