Gracyanne e aliados falam de relação entre irmãos Hypolito: "Tóxico"

Gracyanne foi direta ao avaliar a dinâmica entre os irmãos - Foto: Reprodução | TV Globo

A relação entre Diego e Daniele Hypolito dentro do BBB 25 virou pauta na madrugada desta segunda-feira, 17. Na área externa da casa, Gracyanne Barbosa, Camilla, Thamiris e Maike conversaram sobre o comportamento do ginasta com a irmã, levantando críticas e questionamentos.

Gracyanne foi direta ao avaliar a dinâmica entre os irmãos. "Eu acho o relacionamento deles, inclusive até falei pra ela e ele, muito ruim. Eu falei: 'Diego, você tem que falar melhor com sua irmã, é muito ruim a forma como você trata ela'", afirmou.



Camilla revelou que sentiu vontade de intervir ao presenciar uma conversa entre os dois. "Acho muito tóxico", disse. "Foi muito constrangedor. Pensei: 'Caramba, esse menino vai se queimar sozinho'".

Já Maike e Thamiris especularam se as atitudes de Diego estavam sendo mostradas ao público. "Eu me questiono por serem eles", apontou Thamiris.