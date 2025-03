Afoxé Filhos de Gandhy impede participação de homens trans no desfile

FILHOS DE GANDHY, O AVÔ DOS AFOXÉS - Foto: Shirley Stolze / Ag. A Tarde

Os associados do Afoxé Filhos de Ghandy receberam um comunicado diferente, junto com os itens de fantasia para o Carnaval. O conteúdo informou que apenas homens cisgêneros poderão integrar o bloco.

Segundo o comunicado, "de acordo com o artigo 5º do Estatuto Social, só poderão ingressar na Associação pessoas do sexo masculino cisgênero. Por isso, a venda do passaporte será restrita a esse público". Com isso, homens trans ficam impedidos de participar do desfile.

No Instagram, o perfil Dois Terços recebeu diversas denúncias da comunidade LGBTQIAPN+. A página entrou em contato com o presidente da Associação Afoxé Filhos de Ghandy que, em resposta, afirmou que "não tinha nada a declarar" sobre o assunto e que o comunicado não sofreria alterações.

O Portal A TARDE entrou em contato com o Afoxé Filhos de Ghandy e aguardo retorno de um posicionamento.