Suposto PM toma celular de prefeito que filmava confusão; veja vídeo

Suposto PM negou agressão - Foto: Carlos Casaes/Ag. A Tarde

O prefeito Lorenzo Pazolini de Vitória (ES) teve o celular tomado por um suposto policial militar, enquanto gravava uma confusão em que o suposto agente estava envolvido. O caso aconteceu no pré-Carnaval do Sambão do Povo no último domingo, 23, no meio do desfile da Mocidade Unida da Glória (MUG). As informações foram divulgadas pelo g1.

A confusão começou quando o prefeito resolveu filmar um suposto policial militar que, segundo relatos, teria agredido uma funcionária. O agente teria forçado a entrada na área da imprensa, restrita aos profissionais, e, ao ser contido pela mulher, teve a camisa rasgada, e uma arma na cintura revelada. Irritado, ele reagiu com agressões.

Ao perceber que estava sendo gravado, o suposto policial militar deferiu um golpe para que o celular do prefeito sumisse de cena. A situação piorou quando uma mulher, apontada como esposa do suposto agente, em meio ao tumulto, acertou o rosto de Lorenzo Pazolini com um pedaço de pano.

Por fim, o homem, identificado como PM pelo prefeito, foi contido pela segurança do evento e retirado do Sambão do Povo. Apesar da queda, o prefeito não precisou de atendimento médico e seguiu acompanhando o desfile.

Ainda conforme o site, o subsecretário da Casa Militar do governo do estado e coronel, Sérgio Luiz Anechini, negou a agressão e disse que recebeu uma pulseira que permitira livre acesso a todas as áreas do Sambão. Além disso, ele informou aos seguranças que estava armado a serviço, e que auxilia na segurança do governador em grandes eventos.

Confira vídeo: