Carnaval 2025: Camarote Baiano traz Pabllo Vittar e mais

- Foto: Reprodução

O Camarote Baiano será uma das opções de lazer para quem deseja aproveitar o Carnaval de 2025 em Salvador. Localizado no quarteirão do Hotel Monte Pascoal, o espaço funcionará de 23 de fevereiro a 4 de março e contará com uma grande estrutura, incluindo serviços como open bar premium e acesso direto, sem a necessidade de atravessar a rua onde desfilam os trios elétricos.

A programação do espaço inclui shows de artistas baianos e nacionais. O “Bloquinho da San” ocorre no dia 26 de fevereiro, com Babado Novo, Márcia Freire, Baianos e DJ Anne Louise.

Durante o Carnaval, o espaço recebe Pabllo Vittar (27/02), Margareth Menezes (28/02), Carla Cristina e Cortejo Afro (01/03), Alinne Rosa (02/03), Gerônimo (03/03) e Daniela Mercury (04/03), além de DJs internacionais e locais. O camarote estará situado a menos de 200 metros do desembarque de táxis e aplicativos de transporte.

A venda de ingressos para o Camarote Baiano pode ser feita pelo link oficial ou diretamente na loja da Agência Diva, localizada no Shopping da Bahia, piso L2.