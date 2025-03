VÍDEO: Humberto Carrão dança e beija morena misteriosa

- Foto: Reprodução

O Carnaval ainda não começou oficialmente, mas as festas que antecedem a folia já estão movimentando as ruas, e Humberto Carrão sabe aproveitar bem esses momentos. No último sábado, 22 de fevereiro, o ator global foi flagrado aos beijos com uma mulher misteriosa durante o bloco “Pérola de Guanabara”, no Rio de Janeiro.

O vídeo mostra Carrão dançando e trocando carinhos com a morena enquanto se divertia ao som da festa. Nas redes sociais, a cena gerou muitos comentários e deixou os internautas animados. "A sorte que eu queria ter", escreveu uma seguidora. "Esse sabe aproveitar toda e qualquer festa", comentou outra. "Esse boy é tudo", disparou mais uma.