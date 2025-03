BBB 25: acusação de racismo leva Vitória e Camilla a romperem aliança

- Foto: Reprodução | Globo

A formação do sexto Paredão do BBB 25 resultou em um dos momentos mais tensos da edição. Na noite deste domingo, 23, a relação entre Vitória Strada e Camilla chegou ao fim após um desentendimento acalorado, que incluiu uma acusação de racismo.

Tudo começou quando Vitória confrontou João Pedro por ter sido indicada ao Paredão com um argumento que partiu de Camilla e Thamiris. Durante a discussão, Camilla abraçou a atriz, mas foi questionada por Guilherme sobre seu posicionamento, já que anteriormente a ruiva teria declarado voto em Vitória.

A atriz, por sua vez, desabafou dizendo que se sentiu isolada pelas irmãs ao longo da semana, enquanto Camilla e Thamiris rebateram, afirmando que Vitória se afastou por conta própria.

O ponto mais crítico da conversa aconteceu quando Camilla acusou Vitória de tê-la colocado no estereótipo de "preta agressiva". A declaração levou a atriz às lágrimas, negando ter feito qualquer associação desse tipo e reforçando que o tom elevado na discussão era generalizado.

MEU DEUS! Camilla falando que Vitória queria colocar ela como "preta agressiva". #BBB25 pic.twitter.com/rrduLYdJgk — Central Reality #BBB25 (@centralreality) February 24, 2025

Após o embate, Camilla se retirou, enquanto Vitória tentou se acalmar no quarto. No entanto, Thamiris a seguiu para defender a irmã, reacendendo a briga. Sem um entendimento possível, Vitória preferiu sair do ambiente, sendo consolada por Diego Hypólito.