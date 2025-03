Após João Guilherme, outro herdeiro de Leonardo fica solteiro

Filho de Leonardo terminou namoro com Hariany - Foto: Reprodução | Instagram

Mais um casal de famosos chegou ao fim. Desta vez, a ex-BBB Hariany Almeida anunciou que não está mais namorando Matheus Vargas, cantor e filho de Leonardo.

A influenciadora postou em suas redes sociais o término do namoro. "Eu e o Matheus não namoramos mais! Estou mal, espero que entendam e não me questionem", escreveu.

Recentemente, a própria Hariany fez questão de negar ao site Gshow que o casal estava em crise, mas abriu o jogo a respeito do foco no momento profissional.

"Estamos cada um empenhado nas suas próprias carreiras. Ele está lá focado e eu estou aqui fazendo as minhas poses. Não é porque a gente não está perto que a gente não está junto", declarou.

O término do namoro deles ocorreu dias depois do fim da relação de Bruna Marquezine com João Guilherme, outro filho de Leonardo.