João Guilherme faz revelação sobre criação de Leonardo: “Outro tempo”

Leonardo e João Guilherme - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O filho de Leonardo, João Guilherme, fez uma revelação sobre as diferenças com o cantor sertanejo. Em entrevista à revista GQ Brasil, ele citou qual a maior herança que leva do pai e detalhou como a criação mudou ao longo dos tempos.

Leia também:

>> João Guilherme ‘mudou’ ao namorar Bruna Marquezine, relato amigo

>> Marquezine admite que ‘pagou a língua’ com João Guilherme; entenda

>> Juiz toma decisão sobre polêmica envolvendo o cantor Leonardo; entenda

“Meu pai foi criado e educado em outro tempo. Então, não sei se é a pessoa ideal para me dizer o que fazer e como me comportar”, disse o jovem.

João finalizou: “Mas ele sempre foi o maior exemplo de humildade. É atencioso e carinhoso com todos os fãs. Essa é uma das maiores heranças que posso levar”.