Leonardo DiCaprio é massacrado após 'comportamento desrespeitoso' em hotel

Leonardo DiCaprio, que completou 50 anos recentemente, foi alvo de críticas após um vídeo viralizar mostrando seu comportamento em um hotel em Fiji. O ator foi acusado de desrespeitar fãs e funcionários que o recepcionaram calorosamente com uma música típica local.

Nas imagens, DiCaprio aparece vestindo roupas pretas, óculos escuros e boné, enquanto fala ao telefone. Ele não interage com as pessoas presentes e sai do hotel diretamente para o carro que o aguardava.

A recepção, planejada por fãs e funcionários do local, incluiu uma tradicional música tradicional de Fiji como homenagem ao ator. No entanto, sua aparente indiferença gerou indignação. Além disso, segundo o site TMZ, o ator também evitou contato com duas mulheres que o reconheceram e tentaram se aproximar. Ele desviou das admiradoras e seguiu rapidamente para o carro.

O comportamento de DiCaprio foi criticado após o vídeo ser compartilhado no Tik Tok. Internautas classificaram sua atitude como desrespeitosa: "Ele ignorou totalmente e não fez sequer um gesto de agradecimento", disse um. "Não desperdicem suas energias... Ele é tão desrespeitoso", comentou o outro. "Ele ao menos deveria ter valorizado a recepção. Não há outro lugar como Fiji", falou um internauta.

Até o momento, DiCaprio não se pronunciou sobre o ocorrido.