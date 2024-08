Atriz recusou papel de 'Rose' em 'Titanic' por Di Caprio: "Zero arrependimentos"

Kate Winslet como 'Rose', em Titanic - Foto: Divulgação

'Titanic' é certamente um dos maiores filmes já feitos, com enorme bilheteria e 11 Oscars dos 14 que foi indicado. Difícil imaginar que não haja qualquer arrependimento entre aqueles que se recusaram a participar do longa. Mas não é o que acontece com a atriz Claire Danes, que recusou o papel da protagonista 'Rose', interpretada por Kate Winslet, e diz não se arrepender.

Claire Danes estava no auge da juventude quando o filme foi gravado e era uma das queridinhas da indústria. No entanto, negou o papel por não querer dividir cena com Leonardo di Caprio, protagonista de 'Titanic' e com quem fez par romântico em 'Romeu + Julieta' um ano antes.

Em entrevista ao podcast Armchair Expert, apresentado pelo também ator Dax Shepard, Claire Danes revelou décadas depois todo o processo de ter recebido a oferta do papel de 'Rose' até a negativa.

"Eu não estou certa sobre tudo o que aconteceu nos bastidores, mas existia sim um forte interesse", declarou sobre o interesse do estúdio em que ela fosse protagonista.

Leonardo DiCaprio e Claire Danes em 'Romeu + Julieta' (1996) | Foto: Reprodução

"Eu tinha acabado de fazer esse romance épico com o DiCaprio na Cidade do México, que era onde eles também iam rodar 'Titanic'! E eu não estava muito afim de fazer", disse a atriz, revelando " o não querer se repetir" que pautou toda a carreira da atriz.

Danes disse que não se sentiu preparada para trabalhar novamente com Leonardo di Caprio, mas sem dar maiores detalhes. Rumores em revistas de celebridades americanas apontam que os protagonistas de 'Romeu + Julieta' se odiavam dentro do set. Publicamente, Danes já admitiu ter tido um "crush problemático" no ator.

"Eu fui bem clara sobre isso desde o início. Eu não estava confusa. [O filme] Iria me impulsionar para algo que eu sabia que não teria os recursos certos para saber lidar com. Eu sabia que teria que construir uma base de apoio muito forte", comentou ainda.

Sem Danes, Kate Winslet assumiu o papel no histórico filme e viu sua carreira deslanchar. O mesmo aconteceu com Di Caprio. Apesar de ter perdido uma das grandes chances da sua vida, a atriz não deixou de afirmar: "Tenho zero arrependimentos".

Mesmo sem participar de Titanic, Claire Danes participou de outras grandes produções, como O Exterminador do Futuro 3 - A Rebelião das Máquinas' (2003), 'Stardust - O Mistério da Estrela' (2007), o premiado telefilme 'Temple Grandin' (2010), além de outra adaptação literária famosa, 'Adoráveis Mulheres'. Também protagonizou a série 'Homeland'.