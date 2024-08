Morre John Aprea, ator de 'O Poderoso Chefão 2', aos 83 anos

Ator também participou do filme Três é Demais - Foto: Divulgação

O ator John Aprea, conhecido por atuar nos filmes O Poderoso Chefão 2 e Três é Demais, morreu neste domingo, 18, aos 83 anos de causas naturais. O óbito foi confirmado pelo seu empresário Will Levine.

Apesar da morte ser revelada hoje, Aprea morreu a uma semana, no dia 5 de agosto, em sua casa, localizada em Los Angeles, de acordo com informações do Deadline.

Aprea interpretou outros papéis ao longo da sua carreira em Hollywood, mas o que ele considerou como o seu maior feito profissional foi Salvatore Tessio em "O Poderoso Chefão 2", gravado em 1974.

Ele também viveu Nick Katsopolis, o pai de Tio Jesse, interpretado por John Stamos em Três é Demais.