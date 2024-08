Caso Matthew Perry: saiba quais foram as últimas palavras do ator

Última conversa de Matthew Perry foi com o seu assistente pessoal - Foto: Divulgação

Documentos obtidos pelo US Weekly mostram as últimas palavras do ator Matthew Perry, eterno Chandler, de ‘Friends’, que morreu em outubro de 2023, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em decorrência de uma overdose causada por cetamina. A última conversa dele foi com Kenneth Iwamasa, seu assistente pessoal e responsável por injetar a droga no ator, que tinha 54 anos.

Matthew pediu uma “dose grande” a Iwamasa. O assistente não tinha treinamento médico para administrar cetamina e teria injetado a droga repetidamente no ator. O artista teria morrido na terceira dose.



De acordo com o portal, o profissional ainda teria injetado “aproximadamente 6 a 8 doses por dia” em Matthew Perry e que Iwamasa teria encontrado Matthew Perry “inconsciente em sua residência em pelo menos duas ocasiões”. Após a terceira dose, o rapaz saiu foi resolver pendências e, quando voltou, encontrou o ator de bruços na jacuzzi.

Prisões

Várias prisões foram feitas, incluindo de um médico, nas investigações da morte do ator Matthew Perry. Segundo o TMZ, fontes afirmam que a polícia executou mandados de busca e apreendeu computadores, telefones e outros eletrônicos para determinar quem forneceu a Perry a cetamina que o fez perder a consciência e se afogar na banheira de sua casa.

Além disso, a polícia disse ao site que a cetamina encontrada no organismo de Perry não foi prescrita legalmente. Além do médico, traficantes da droga foram presos.

O que é cetamina

A cetamina é um analgésico utilizado em humanos e animais para procedimentos cirúrgicos. Em doses mínimas, ajuda no tratamento contra a depressão. No entanto, em doses maiores se transforma em droga sintética e pode causar alucinações.