Friends não dava felicidade ou prazer a Matthew Perry, diz Clooney | A TARDE

O ator George Clooney compartilhou detalhes sobre sua amizade com o falecido Matthew Perry, conhecido também por sua participação em "Friends".

Clooney, que atuava em "Plantão Médico" na mesma época em um set vizinho, recordou a proximidade entre os elencos das duas séries. Ele conhecia Perry desde os 16 anos, destacando sua personalidade engraçada. Perry expressou anteriormente o desejo de participar de um sitcom e realizou isso com "Friends".

No entanto, Clooney revelou em entrevista ao Deadline que, apesar do sucesso na série, Perry não encontrou felicidade, enfrentando problemas pessoais, incluindo o uso de Vicodin.

"Ele não era feliz. [A série] não o trazia felicidade ou prazer ou paz. E ver isso acontecer no set – nós estávamos na Warner Bros., perto um do outro – foi muito difícil, porque eu não sabia pelo que ele estava passando. Só sabíamos que ele não estava feliz. […] E isso diz muito sobre sucesso, dinheiro e todas essas coisas – elas não automaticamente trazem felicidade. Você precisa estar feliz consigo mesmo e com a sua vida".

O ator expressou ainda tristeza ao testemunhar a infelicidade de Perry durante esse período desafiador.