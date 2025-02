Filha de Leandro explica relação com filhos de Leonardo após polêmica

Lyandra Costa e Leonardo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A sobrinha do cantor Leonardo, Lyandra Costa, herdeira de Leandro (1961-1998), rompeu o silêncio sobre a relação dela com os sobrinhos. O posicionamento aconteceu após o artista receber a família e amigos íntimos do filho João Guilherme, na Fazenda Talismã, para celebrar os 23 anos do ator, no último fim de semana.

Um seguidor perguntou se ela não conversava com os filhos de Leonardo. “Converso, gente! Normal! São meus primos de 1º grau. Mas com a correria do dia a dia, cada um tem suas vidas, suas famílias, suas obrigações e está tudo certo”, respondeu ela.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além da namorada, a atriz Bruna Marquezine, João Guilherme reuniu os irmãos na fazenda: Zé Felipe, Matheus Vargas, Pedro Leonardo, Jéssica Costa e Monyque Isabella.

Pergunta frequente

Essa não foi a primeira vez que os seguidores de Lyandra questionaram a relação dela com a família do pai. Em uma publicação mais antiga, a médica explicou que passou 10 anos fora estudando. Ela saiu de Goiânia para estudar medicina e, posteriormente, fez especialização em dermatologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

“Então, respondendo a sua pergunta que, às vezes, é uma dúvida geral: eu me 'misturo' sim com meu tio e com a toda a minha família paterna. Afinal, somos FAMÍLIA e sempre seremos. Nem sempre estaremos todos juntos o tempo todo, porque como expliquei: cada um tem sua vida e suas rotinas. No que depender de mim, sempre me esforçarei para estar juntos deles”, iniciou.

Lyandra completou: “E me desculpem, mas a vida de todos é assim, só existe essa cobrança maior em cima de mim porque a minha família é cheia de artistas e que vivem na mídia. Mas não é o meu caso... eu exponho aqui um pedacinho da minha vida e profissão, pois tenho um carinho enorme pelo legado que meu pai deixou e por todas as pessoas que me acompanham aqui por ele.”