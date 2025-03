Isaac Edington comemora Furdunço e cita BaianaSystem: "Emocionante"

Isaac Edington falou sobre o Furdunço - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, comemorou a realização de mais uma edição do Fuzuê e Furdunço, que ocorreram neste final de semana. Ele declarou que as festas do pré-carnaval foram "históricas".

"Tivemos um pré-carnaval histórico. O Fuzuê foi espetacular, com blocos bem culturais e muitas crianças, com as suas respectivas famílias aqui. Observamos criança de colo eem carrinho de bebê. Eles são os nossos foliões do futuro", declarou o gestor ao Portal A TARDE.

Isaac Edington ainda abordou o sucesso do Furdunço: "Bombadíssimo, com apresentações de vários artistas renomados, como Daniela Mercury, que acho que veio para ficar, se depender de nós".

"A apresentação da BaianaSystem não dá nem para comentar, porque é algo emocionante o que eles conseguem fazer aqui nesse circuito, em clima de paz, com toda a segurança e carinho que as pessoas têm por eles. Foi o maior Furdunço da história da cidade", completou o presidente da Saltur.

À reportagem, o gestor também disse que a preparação para o Carnaval de Salvador começa no ano anterior e tem um "mapeamento de todas as estruturas do carnaval, ocupação dos espaços públicos e todo o pré-planejamento para que essa festa aconteça". "É um projeto muito bem sucedido", afirmou.