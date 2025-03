Apresentadora da Globo ignora passado com a ditadura e faz aposta para o Oscar

"Ainda Estou Aqui" concorre em três categorias no Oscar 2025 - Foto: Divulgação

Maria Beltrão minimizou as críticas sobre sua escolha para comandar a transmissão do Oscar 2025 e compartilhou suas apostas para a premiação, especialmente nas categorias em que "Ainda Estou Aqui" e Fernanda Torres concorrem. A jornalista tem sido alvo de ataques na internet devido ao histórico político de seu pai, Hélio Beltrão (1916-1997), que foi ministro durante a Ditadura Militar (1964-1985).

O filme dirigido por Walter Salles, ambientado no mesmo período, retrata os desafios de uma família destruída pelo regime.

Durante sua participação ao vivo no Mais Você desta segunda-feira, 24, Maria conversou com Ana Maria Braga sobre sua eliminação no The Masked Singer. No entanto, o assunto rapidamente mudou para a premiação da Academia, que será transmitida nesta semana.

"Bate coração, porque é a maior chance que o Brasil já teve na sua história de ganhar essa estatueta. Nunca estivemos tão perto. Primeiro de filme internacional, porque ele teve uma campanha incrível e muito bem-sucedida fora do Brasil. Agora eu estou aqui pela Fernanda Torres. É um orgulho. Essa atriz é excepcional", afirmou.

A jornalista relembrou a cerimônia de 1999, quando Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por Central do Brasil (1998), mas perdeu para Gwyneth Paltrow, de Shakespeare Apaixonado (1998).

"A mãe dela estava nesse mesmo palco há 26 anos, deveria ter ganhado o Oscar e não ganhou injustamente. Fernanda está no páreo, mas é muito embolada. A nossa esperança é a própria Academia do Oscar, que se internacionalizou nos últimos anos, isso é um bom sinal", opinou.

Maria Beltrão aposta em Fernanda Torres

Apesar de Demi Moore, protagonista de A Substância, ser considerada uma das favoritas após a premiação do Sindicato dos Atores, Maria não esconde sua torcida pela atriz brasileira.

"Eu fico com a Fernanda Torres. Vai dar ela! Coração e razão se juntando. Não sei nem como vou apresentar esse Oscar", finalizou.