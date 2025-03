"Estou 100% positiva", afirma Margareth sobre o Oscar

Margareth será responsável pela celebração no Largo do Pelourinho - Foto: Victoria Isabel

A cantora e Ministra da Cultura, Margareth Menezes, declarou estar otimista em relação à premiação do filme 'Ainda Estou Aqui' no Oscar 2025, que acontecerá neste domingo, dia 2. Segundo a artista, que puxa o ‘Trio da Cultura’ neste sábado, 1º, no circuito Barra-Ondina, a expectativa está nas alturas.

Margareth será responsável pela celebração no Largo do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. O evento contará com um telão para acompanhar a premiação nas categorias Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, além da disputa de Fernanda Torres como Melhor Atriz.