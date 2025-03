New York Times prevê Fernanda Torres como Melhor Atriz no Oscar 2025

- Foto: PRESLEY ANN / Getty Images via AFP

O New York Times divulgou nesta quinta-feira, 27, suas previsões finais para o Oscar 2025, apontando Fernanda Torres como a provável vencedora da categoria Melhor Atriz por sua atuação em 'Ainda Estou Aqui'. A brasileira tem se destacado na temporada de premiações e surge como uma forte alternativa diante da disputa entre Demi Moore e Mikey Madison.

"Ser a última concorrente a ser vista vale a pena, e ela tem recebido muitos votos de membros da Academia que agora estão conhecendo seu filme. Com a disputa tão acirrada entre Moore e Madison, me pergunto se os votantes não ficarão tentados a escolher Torres como uma alternativa de terceiro partido", escreveu Kyle Buchanan, repórter especializado na temporada de premiações do NYT.

Além do reconhecimento a Fernanda Torres, o veículo norte-americano também destacou que o longa brasileiro tem grandes chances de vencer na categoria Melhor Filme Internacional. O Oscar 2025 acontece no dia 2 de março, em Los Angeles.