Prefeitura de Salvador fará transmissão do Oscar 2025

Fernanda Torres disputa o prêmio de Melhor Atriz. - Foto: Gabriela Araújo / Reprodução Robyn Beck AFP

Além do Governo do Estado, a prefeitura de Salvador também vai ter um espaço para a transmissão da cerimônia do Oscar 2025. A informação foi confirmada neste sábado pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, e pela vice-prefeita e secretária municipal de Turismo, Ana Paula Matos.

"Vamos ter um ponto em que a gente está preparando para transmitir o Oscar ao vivo e torcer para o Brasil conquistar essa marca histórica. A transmissão será muito importante para o estímulo ao cinema e, em especial, a cultura do nosso país", disse o prefeito durante coletiva de balanço do segundo dia de Carnaval neste sábado (1º).

A dúvida, no então, é sobre o local em que a transmissão ocorrerá. Segundo Ana Paula, dois pontos são estudados: Centro Histórico e Rio Vermelho. "Nós estamos com nossa equipe técnica estudando especialmente o Rio Vermelho e também o circuito Batatinha, no Centro Histórico, para verificar a possibilidade da gente equilibrar o momento. Eu não posso fazer em circuitos oficiais com o trio andando porque poderia gerar riscos à segurança, então tem que ser mesmo em um circuito específico ou no Rio Vermelho", explicou.

A vice-prefeita revelou ainda que já existem os telões e só espera o retorno da Secretaria de Turismo de Salvador (Secult) para bater o martelo do local. "O que eu posso adiantar é que nós já temos os telões. Então a partir da estrutura que a gente já está organizando, estamos tentando estruturar a parte de led. Só estou esperando a Saltur me falar da parte ténica para definir o local. Mas a decisão do prefeito e a minha já está tomada. A gente quer sim fazer essa reverência ao nosso cinema nacional, a nossa história do país", disse.

Com a decisão, Salvador terá dois locais de transmissão do Oscar 2025. A iniciativa ocorre no ano em que o Brasil concorre em três categorias: o filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, está indicado a Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, e Fernanda Torres disputa o prêmio de Melhor Atriz.