Cansado: Zeca Pagodinho recusa cachê de R$ 400 mil de cervejaria

Zeca Pagodinho preferiu passar o carnaval em família do que cantar para cervejaria - Foto: Reprodução | Instagram

Garoto-propaganda e principal atração do Camarote Brahma, Zeca Pagodinho se recusou a cantar para a cervejaria no carnaval de São Paulo. O motivo seria o cansaço do artista, quye questionou o horário das apresentações, com início agendado para meia-noite.

Ao ser mais uma vez convidado para animar a festa, Zeca ponderou aos organizadores que a obrigação de começar seu show perto da meia-noite, e se estender madrugada adentro, era muito exaustiva.



Há dois anos, Zeca já havia declarado que estaria chegando em seu limite. "Me cansa. Já foi o tempo. Passou", disse ele no carnaval de 2023. "[Felicidade para mim] é poder estar em casa, com os filhos, com os netos, poder estar com os meus amigos, em Xerém [na Baixada Fluminense]", dizia.