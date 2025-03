Foliões vulneráveis contam com proteção extra na saída dos circuitos

As equipes realizam varreduras nas áreas de dispersão dos blocos, banheiros químicos e demais áreas, buscando identificar e mitigar pontos de risco - Foto: Divulgação | Policia Civil

Mulheres, crianças, idosos e o público LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade contam com segurança extra nas saídas dos circuitos do Carnaval em Salvador através da operação Quitérias, lançada pela Polícia Civil para o Carnaval 2025. A iniciativa tem como objetivo acolher acolher mulheres, crianças, idosos e o público LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade nas saídas dos circuitos. As equipes realizam varreduras nas áreas de dispersão dos blocos, banheiros químicos e demais áreas, buscando identificar e mitigar pontos de risco.

A Delegada-Geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, compartilhou a motivação por trás da operação, que surgiu após registros de agressão sexual. “Pensamos em como poderíamos melhorar a segurança e surgiram ações como a presença dos nossos policiais, que vão acompanhar a dispersão do circuito”, explicou. Heloísa também enfatizou que a iniciativa visa proporcionar um ambiente mais seguro e acolhedor para todos

A Delegada Grazzy Quaresma, que integra o Serviço Especializado de Respeito a Grupos Vulneráveis e Vítimas de Intolerância e Racismo (Servvir), revelou que os pontos onde os policiais atuam na operação Quitérias são escolhidos com base em dados estatísticos. Ela também destacou a importância de uma abordagem sensível e firme. "É uma atuação mista que exige delicadeza e sensibilidade, mas também for

Foliões, como Luciene Araújo, enfermeira e moradora do centro, expressaram sua gratidão pela iniciativa. “Nunca vi uma ação como essa. É super importante, e me sinto extremamente segura”, disse Luciene, que se sentiu à vontade, pela primeira vez, para voltar para casa sozinha após a folia.

Edilene Conceição, ambulante há 30 anos no circuito Osmar, também elogiou a operação, pois, segundo ela, costuma ver muitos turistas perdidos e mulheres alcoolizadas no final da festa. “Eu gostei muito, é uma questão de segurança. A violência está muito alta, e essa ação é nota 10".

Além do dia a dia nos circuitos, a operação também prevê o cumprimento de mandados de prisão, como explica a delegada-geral: " A Operação Quitérias também vai buscar dar cumprimento a 300 mandados de prisão de indivíduos que estão respondendo a crimes de agressão contra as mulheres e que tem os mandatos de prisão em aberto. Essas duas operações e ações visam trazer mais tranquilidade para as nossas mulheres que, porventura, acabam sendo em algum momento vítimas de violência durante uma festa que é pra ser de paz, de alegria e de tranquilidade".