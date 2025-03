Em tom de despedida, Carla Perez arrasta criançada no Bloco Algodão Doce

Carla Perez celebra 30 anos de carreira com Xanddy na pipoca do Algodão Doce - Foto: Vitor Santos/Agnews

Em clima de despedida, a cantora Carla Perez arrastou uma multidão de foliões mirins com o seu bloco Algodão Doce, que neste ano, completa 30 anos. As ruas do circuito Osmar (Campo Grande) do Carnaval foram tomadas por borboletinhas, homens-aranha, palhaços e espumas de sabão que deram o tom da folia para o público infantil.

Moradora de Salvador, Carla Gomes trouxe o seu neto para cair na folia, com direito a picolé e espuminhas. “Eu gosto muito. Estou aqui com o meu neto. [O Algodão Doce] é bem animado, bem alegre”, iniciou. “Vai deixar saudades, vou sentir falta”, disse sobre a despedida do bloco.

Carla Gomes e o neto | Foto: Gabriela Araújo / Ag. A TARDE

Neste ano, a ex-loira do É O Tchan convidou o seu marido Xanddy Harmonia e a dupla de palhaços Patati e Patatá para acompanhá-la no trio. Fã dos palhaços, o adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Renan Cardoso, de 13 anos, veio caracterizado para curtir o terceiro dia de Carnaval.

A tia do jovem, Elza Cardoso, que lamentou o encerramento do bloco, mas não perdeu o sorriso no rosto ao falar sobre a iniciativa de Carla.

Renan Cardoso e as tias | Foto: Gabriela Araújo / Ag. A TARDE

“O sentimento é de alegria por estar com Patati e Patatá e tristeza por ela está encerrando essa alegria para as crianças, principalmente as autistas, que gostam muito dela”, lamentou.