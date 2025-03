Crianças na folia: Fábrica Cultural realiza 3ª edição de bailinho

Baile infantil acontece na Península Itapagipana - Foto: Reprodução | Assessoria

Os bailinhos infantis vão tomar conta da Península Itapagipana, em Salvador, neste fim de semana. A Fábrica Culturalvai abrigar a terceira edição do Iaô Bailinho Infantil, neste sábado, 1º, e no domingo, 2, das 13h às 17h, com entrada gratuita.

Para a Fábrica Cultural, a concretização do projeto é uma forma de fortalecer o turismo familiar em Salvador, ampliando as opções de lazer durante o verão para além do Centro e da Orla Marítima.

As atividades socioculturais são desenvolvidas com o intuito de atrair visitantes de diferentes áreas, promovendo a movimentação na Península de Itapagipe e gerando oportunidades para os comerciantes e prestadores de serviços locais.

Confira programação

Sábado

14h00: Oficina de Máscaras

Currupião

14h30: Pocket Show da Pimpolhada

15h30: Desfile Fantasia

16h00: Cortejo Iaô/ Fanfarra Tio Márcio

Domingo

14h00: Oficina de Máscaras

Currupião

14h30: Pocket Show da Pimpolhada

15h30: Desfile Fantasia

16h00: Cortejo Iaô/ Fanfarra Tio Márcio

Outras atrações: banho de espuma, brinquedos infláveis, jogos, área baby, Trenzinho Iaô, pintura de rosto, Robozão, personagens infantis e karaokê.