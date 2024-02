Tio Paulinho e Me Siga comandam baile infantil de Carnaval no Barra | A TARDE

Tio Paulinho comanda o Bailinho de Carnaval gratuito do Shopping Piedade, na Praça de Alimentação, piso L4, neste sábado, 27, às 13h.

O estabelecimento recebe ainda a Estação da Diversão, até 9 de fevereiro. A atração, que está localizada na Praça Central, piso L2, traz escorregador, tobogã, piscina de bolinhas e arena de pulo. O espaço é destinado a crianças de 2 a 13 anos e os ingressos estão disponíveis por R$ 20,00 durante 20 minutos, sendo cobrado R$ 1,00 por cada minuto adicional.

Já no domingo, 28, Tio Paulinho e a banda Me Siga comandam o Bailinho de Carnaval no Terraço do Barra, no estacionamento G3, a partir das 17h.

As crianças são incentivadas a comparecer fantasiadas e terão a oportunidade de incrementar o visual com a pintura artística ou oficina de adereços no evento.

O acesso é mediante a doação de 1kg de alimento não perecível ou um brinquedo, que pode ser feita na Vila de Verão, no piso L4 Norte (ao lado do cinema). Os alimentos e brinquedos arrecadados serão doados a uma instituição filantrópica de Salvador.

A gerente de Marketing do Shopping Barra, Karina Brito, afirma que o Bailinho é uma festa que reúne as crianças e suas famílias para um momento de diversão, mas também é uma oportunidade de promover a solidariedade.

“A ideia é unir a alegria do Carnaval à generosidade dos nossos clientes. Com isso, queremos cultivar o espírito de solidariedade e empatia, mostrando que, juntos, podemos fazer a diferença”.

Serviço:

BAILINHO DE CARNAVAL COM TIO PAULINHO | SHOPPING PIEDADE

Quando: 27/01

Horário: 13h

Local: Praça de Alimentação, piso L4, do Shopping Piedade.

Entrada: Gratuita

O Quê? Bailinho de Carnaval

Quem? Tio Paulinho e banda Me Siga

Quando? Neste domingo, 28, às 17h

Onde? Terraço do Barra, estacionamento G3, Shopping Barra

Quanto? Acesso mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou um brinquedo. A Entrega deve ser feita na Vila de Verão, no piso L4 Norte (ao lado do cinema).

ESTAÇÃO DA DIVERSÃO | SHOPPING PIEDADE

Quando: 12/01 a 09/02

Horário: 9h às 20h, de segunda a sábado.

Local: Praça Central, piso L2, do Shopping Piedade.

Entrada: R$ 20,00 durante 20 minutos (R$ 1,00 por cada minuto adicional)