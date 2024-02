Famílias vão às ruas do Pelourinho para curtir baile infantil | A TARDE

Cores, fantasias, músicas e muita diversão fizeram a alegria da criançada que lotou a Praça das Artes, no Pelourinho, na tarde deste sábado, 10, para aproveitar as atrações e atividades recreativas do bailinho infantil, promovido pelo Governo do Estado. Os pequenos também tiveram acesso a oficinas de pipa e de circo, tatuagem temporária, tobogã, cama elástica, maquiagem artística e diversos personagens. A animação musical ficou por conta das Bandas Espaço Musical, Tio Paulinho e Pé de Canto.



A pequena Maria Luísa, de 7 anos, apostou numa fantasia azul e muito brilho para curtir a festa. Ela dançou e se divertiu ao som da Banda Espaço Musical e, logo após, foi brincar no pula-pula.

“Eu gostei muito de brincar com o meu pai. Agora vou brincar e aproveitar muito essa festa”, contou. Luísa aproveitou a festa ao lado dos pais. “É o segundo ano que a gente vem pra cá. Ela adora e a gente também, principalmente por ser um lugar tranquilo, seguro e que dá pra criança se divertir bastante”, contou a mãe da menina, Milene Paiva.



Os bailinhos seguirão até terça-feira de Carnaval, das 14h às 18h. Além das atividades recreativas, todos os dias terão atrações musicais para animar a criançada. No domingo, 11, a música continua sendo comandada por Tio Paulinho, que convida Trio Elétrico, Pé de Lata e Hora de Recreio.



Na segunda, 12, Tio Paulinho convida Átila. Em seguida, a animação fica por conta de PUM - Por Um Mundo Melhor e Stripulia. Por fim, na terça, 13, tem Musiclauns, Tio Paulinho e UNI DUNI TÊ.