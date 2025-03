Márcio Victor presta homenagem a Preta Gil no Expresso 2222

Márcio Victor durante passagem pelo circuito Barra-Ondina - Foto: Divulgação

O cantor Márcio Victor, do Psirico, agitou o segundo dia de Carnaval no Circuito Dodô, na Barra-Ondina, na sexta-feira, 28, Além de emplacar sucessos antigos, o artista aproveitou a passagem pelo Camarote Expresso 2222 para prestar homenagem a Preta Gil.

A cantora marcou presença na folia baiana em meio ao tratamento oncológico. Ele foi diagnosticada com um câncer de intestino e passou quase dois meses no hospital. Agora ela se prepara para continuar o seu tratamento nos Estados Unidos.

Márcio Victor apresentou o show Psi Raiz exaltando a ancestralidade e a identidade cultural do ritmo. Para representar essa conexão com a história, Márcio surgiu com um look inspirado na tradição afro-baiana, vestindo roupas brancas em referência às vestimentas dos terreiros e blocos afros.