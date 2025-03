Lutando contra o câncer, Preta Gil diz que Carnaval é a "dose de cura"

Artista curte seu segundo dia na cidade - Foto: Edvaldo Sales / Portal A TARDE

Em tratamento contra o câncer, Preta Gil curtiu seu segundo dia de Carnaval no camarote Expresso 2222, no circuito Dodô, na Barra. Durante conversa com a imprensa, a artista reforçou a importância que o Carnaval tem na vida dela e como a festa é uma dose de cura para a doença.

"Isso aqui faz parte da minha vida. Deus sabe o quanto eu lutei para estar aqui. Eu não ia aguentar ficar vendo esse Carnaval pelos stories ou pela televisão, como foi em 2023, que eu não pude estar aqui, que eu estava fazendo tratamento do primeiro diagnóstico. Ano passado eu estive aqui celebrando a vida e esse ano eu também estou aqui, estou no meio do tratamento, mas eu acho que um paciente oncológico, como eu já disse várias vezes, ele tem que viver, ele não pode morrer com vida, não dá para ele morrer vivendo, a gente tem que caminhar lutando pela nossa cura e vivendo", disse.

Apesar de estar presente, Preta reforçou que toda equipe dela está presente. "Obviamente, tenho muitos cuidados para eu estar aqui hoje. Vou ficar pouco tempo. Tenho uma equipe de enfermagem, de fisioterapeuta, médicos me acompanhando aqui. Então, tenho muito cuidado para eu estar aqui. Flora é muito atenta a tudo isso. Eu vim realmente porque eu posso, porque os meus médicos deixaram. Então, isso aqui também faz parte da minha cura, do meu processo de cura. Isso aqui renova, receber esse carinho que vem do povo, dos meus amigos que passam nos trios.. É uma dose de cura muito alta. Então, eu não poderia deixar de estar aqui para viver isso".

Crush em Luiz Caldas

Preta viu o Carnaval de Salvador nascer. Ela relembrou ainda o tanto que Salvador é uma parte dela e a época em que era apaixonada pelo cantor Luíz Caldas.

"O Carnaval é uma parte de mim. Eu fui criada dentro do Carnaval desde a minha primeira infância. Comecei a frequentar a Praça Castro Alves ainda muito garota, vi esse percurso literalmente nascer. Isso aqui não era nada e eu vi a Timbalada desfilar no seu primeiro ano, quando eu ainda era garota, tinha 9 anos de idade. Comecei a vero início do movimento da Axé Music. Vi todo mundo passar por aqui. Isso aqui não era nenhum percurso ainda. Vi esse percurso ser criado, fui apaixonada pelo Luís Caldas na minha infância, tive crush nele, era apaixonada, ficava louca quando ele aparecia no Chacrinha", relembra.