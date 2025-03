Geracional! É o Tchan reúne foliões de todas as idades no Campo Grande

É o Tchan desfilando no circuito Osmar (Campo Grande) - Foto: Beatriz Amorim | Ag. A TARDE

Figurinha carimbada no Carnaval de Salvador, a banda ‘É o Tchan’ mostrou a sinergia com os foliões nesta sexta-feira, 28, no circuito Osmar (Campo Grande). Reunindo os maiores sucessos dos 31 anos de existência do grupo.

Além de fãs da década de 1990, Beto Jamaica e Compadre Washington mostraram o verdadeiro significado de geracional, reunindo crianças e jovens, que soltaram o gingado e dançaram o famoso “Segura o Tchan”.

Grande fã, Cida Freitas veio de Jequié para curtir o Carnaval de Salvador e, claro, prestigiar o grupo. O amor, inclusive, passou para a filha, que também se diverte ao som da dupla.

“Eu sou muito fã. Já fui em vários shows, mas não consigo ir em todos porque eu moro no interior, em Jequié. Eu sou apaixonada por ‘É o Tchan’ desde que eu tinha 20 anos, há 30 anos atrás”, disse a foliã.

“Hoje, eu sou fã com as minhas filhas. Esse amor passou de geração para geração”, completou Cida.