Passou dos limites? É O Tchan expõe bastidores de briga com Safadão

Confusão aconteceu durante o Réveillon em Alto Mar - Foto: Reprodução

No início do ano, um desentendimento entre a banda baiana É O Tchan! e o cantor Wesley Safadão movimentou a web. Em entrevista ao Portal A TARDE, os cantores voltaram a falar sobre o assunto e esclareceram a situação.

Tudo aconteceu durante o Réveillon em Alto Mar, que aconteceu em um cruzeiro, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Beto Jamaica disse que Safadão gastou mais tempo do que o combinado para o seu show. “Todo mundo tem que ter aquela consciência, né? Se você vai tocar e tem outro artista pra tocar, tem que respeitar o horário e o espaço do outro”.

Uma das atrações do show Chame Gente comandado por Armandinho, Dodô e Osmar, na Concha Acústica do TCA, nesta quarta-feira, 12, a banda disse que o episódio, na verdade, foi um desentendimento causado pela falta de alinhamento entre as produções.

"Não teve problema nenhum, foi só um mal-entendido com a produção do navio", garantiu Beto Jamaica. Ainda segundo o cantor, ele e Compadre Washington falaram com Safadão no mesmo dia, e os planos futuros seguem firmes.

“Tá tudo lindo, e vamos fazer festa”, afirmou. “No Navio do Tchan ele vai estar presente também, vai ser muito legal”, prometeu Compadre Washington.