Alerta Geral leva samba de Xande de Pilares para a Avenida

Nesta edição, a fantasia vai homenagear o samba e a cidade do Salvador - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Uma das instituições carnavalescas mais populares de Salvador, o Bloco Alerta Geral completa, neste ano, 31 anos de desfile na avenida. O tema da vez é “Salvador de Todos Os Sambas”.

Nesta edição, a fantasia vai homenagear o samba e a cidade do Salvador. Além de, seguir a tradição da agremiação ao manter a gola da camisa e o charmoso chapéu panamá.

Mais uma vez, o cantor e compositor carioca Xande de Pilares será o comandante do trio, ao lado do também carioca Davi do Samba e dos baianos do grupo Swing do Fora, na tradicional quinta-feira, 27, dedicada ao samba, no Circuito Osmar.

Com mais de 50 anos de samba correndo nas veias, o presidente do Alerta Geral, José Luis Lopes, o Zé Arerê, explica a importância de homenagear o samba em Salvador.

“Vamos celebrar a diversidade e riqueza do samba de Salvador, abordando suas origens, influências e o papel da cidade como berço e difusora desse ritmo. Queremos reverenciar o samba, reforçando sua pluralidade na capital baiana, que hoje tem ganhado mais espaço e destaque na cena cultural da cidade".

Este será o 10º ano em que Xande de Pilares vai puxar a “força do samba”. Para ele, é um motivo de grande alegria. “Vou fazer 10 anos de Alerta, e estou tentando alcançar o Arlindo Cruz, que foi o cara que mais puxou o bloco. E neste 10° ano estou com uma expectativa muito boa. Pretendo registrar isso em vídeo para que eu possa guardar este momento. Pra mim, o Alerta Geral sempre foi um sonho e farei um lindo carnaval, pontuou o artista carioca”.

Os interessados podem adquirir suas fantasias do 1º lote na sede do bloco, localizada na Rua Direita da Piedade, nº 14, Barris, ou pela plataforma de vendas Ticket Maker.