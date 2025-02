Filhas de Gandhy celebram 46 anos com homenagem às Marias e Yabás

- Foto: Divulgação

O ano era 1979. O afoxé, manifestação que mistura dança, música e religiosidade, ganhou na Bahia o seu primeiro bloco feminino, com o objetivo de propagar igualdade racial e de gênero e promover o empoderamento de mulheres negras, tornando-se um dos blocos mais importantes para a cultura afro-brasileira.

Este ano, o Afoxé Filhas de Gandhy celebra 46 anos de história e resistência, levando para a avenida o tema " As Marias e Yabás: 40 anos de Axé".

O desfile deste ano será uma celebração da força feminina, exaltando a beleza e a importância das mulheres na sociedade brasileira a partir de mulheres históricas como Maria Felipa, Maria Quitéria, Maria Rita (Irmã Dulce), Maria Firmina, Maria da Penha e Maria Camarão. Ao lado dessas Marias, as poderosas Yabás: Yemanjá, Oxum, Yansã, Obá, Ewá e Nanã Silvana Magda

Sob a batuta da cantora Nany Lessa, a passagem das Filhas de Gandhy no Carnaval contará com um repertório especial que celebra os 40 anos do Axé Music. As canções escolhidas farão uma viagem pela história do gênero, relembrando grandes sucessos enquanto exaltam a força e a beleza da música afro-brasileira.

Os desfiles começam sábado, 1º de março, com o tradicional "Esquenta das Filhas de Gandhy", marcando a abertura oficial dos festejos sob a proteção dos orixás.

Já na segunda-feira, 3, as Filhas de Gandhy saem no Circuito Dodô (Barra/Ondina). As fantasias podem ser adquiridas presencialmente na sede do Afoxé Filhas de Gandhy (Pelourinho) e no piso L4 do Shopping Piedade e online pela Bahia Turismo e Arte, no site PagBank.