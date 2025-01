É o Tchan enfrenta problema e dispara contra Wesley Safadão em show

É o Tchan fez crítica a Safadão - Foto: Reprodução | Globo

Beto Jamaica, do grupo É o Tchan, surpreendeu ao criticar Wesley Safadão durante o Réveillon em Alto Mar, que aconteceu no Rio de Janeiro. O cantor reclamou do atraso no término da apresentador do outro artista.

Segundo informações do Portal LeoDias, o integrante do grupo baiano ressaltou que Safadão gastou mais tempo do que o combinado para o seu show.

No palco, Beto Jamaica disparou: “Todo mundo tem que ter aquela consciência, né? Se você vai tocar e tem outro artista pra tocar, tem que respeitar o horário e o espaço do outro”.

Wesley Safadão animou o público por cerca de quatro horas no evento que foi marcado por muito luxo e ostentação.