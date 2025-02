Jacaré volta ao É o Tchan e banda abre o jogo sobre "Sheilas"

Cantores fizeram revelação ao A TARDE - Foto: Divulgação

Ex-dançarino do É o Tchan, Edson Cardoso, mais conhecido como Jacaré, está de volta ao trio elétrico com a banda. O artista confirmou presença no Bloco Pagode Total na quinta-feira de Carnaval, ao lado de Beto Jamaica e Compadre Washington, no Circuito Osmar.

Mas outros membros da antiga formação vão se juntar ao amigo? Os cantores da banda responderam ao Portal A TARDE. O grupo foi uma das atrações do show Chame Gente comandado por Armandinho, Dodô e Osmar, que aconteceu na Concha Acústica do TCA, nesta quarta-feira, 12.

Compadre e Beto explicaram a vinda de Jacaré, que atualmente mora no Canadá. "Ele veio para curtir as férias, mas recebeu meu convite para participar e aceitou de boa”, detalhou Compadre Washington.

No entanto, segundo o artista, a possibilidade de um reencontro completo do grupo original esbarra em compromissos individuais. "Jacaré veio para curtir, e vai aproveitar para quebrar com a gente. A Sheila Mello desfila na escola de samba, a [Scheila] Carvalho deve estar trabalhando com o marido [Tony Sales] e a Carla Perez também, então não dá”, afirmou o cantor.

O grupo também fez questão de destacar a importância de artistas que abriram portas para sua trajetória na música nestes 40 anos da axé music. "O axé e vários artistas foram fundamentais para a gente. Luiz Caldas, Jota Morbeck, Sarajane, Armandinho...Somos gratos por tudo o que fizeram e por ajudarem a manter essa música viva, dentro e fora do Brasil”, destacou.

Bloco Pagode Total

Comemorando 25 carnavais, o Pagode Total segue no Circuito Osmar. A animação fica por conta do grupo baiano Samba Trator, além do É o Tchan.

Para celebrar esse marco de 25 anos, o bloco traz o tema "Tambores da Resistência", exaltando a importância dos tambores na cultura afro-brasileira e sua conexão com o samba. "Eles são a alma da festa e o elo entre passado e presente", reforça a organização do Bloco.

O Bloco Pagode Total sai na quinta-feira de Carnaval, dia 27 de fevereiro, no Circuito Osmar. Os abadás estão à venda na loja do bloco, no 1º piso do Shopping da Bahia, no Balcão de Vendas, no 2º piso do mesmo Shopping, nas Lojas Pida! e no site da TicketMaker.

A loja oficial do Bloco Pagode Total está localizada na Praça Samuel Barreto, 1º piso do Shopping da Bahia. O funcionamento é de segunda a sábado, das 9h às 22h e domingo das 12h às 21h. As vendas de Casadinha são exclusividade da Loja Oficial.

MAIS INFORMAÇÕES

Circuito: Avenida

Data: Quinta-feira, 27 de fevereiro

Atrações: Samba Trator | É o Tchan | Convidados

Valores: Individual R$ 200,00 | Casadinha R$ 360,00

Vendas: Loja própria no Shopping da Bahia (1º piso, Praça Samuel Barreto), Balcão de Vendas da Praça Verão (2º piso), no site www.ticketmaker.com.br e lojas Pida!