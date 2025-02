Márcia Castro anuncia "trio feminista" e cutuca circuitos: "Aperto"

- Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Márcia Castro se prepara para ter um Carnaval bem agitado neste ano. A cantora afirmou ao Portal A TARDE que ainda não pode revelar a agenda da festa, mas garantiu que desfilará nos dois principais circuitos. Ela também fez questão de enaltecer os palcos montados nos bairros de Salvador, que, segundo ela, recebe pessoas que muitas vezes não querem ir para os espaços principais.

"Tem algumas pessoas que não querem estar naquele aperto, não querem se sujeitar e não querem ter nenhuma experiência ruim, né? Pode não acontecer, mas ninguém quer, às vezes, nem correr o risco, então vão recorrendo aos carnavais de bairro. A gente pensa que Carnaval do bairro é uma coisa menor, mas são imensos, com grandes atrações também", disse a artista, que foi uma das convidadas do show Chame Gente, nesta quarta-feira, 12.

Marcia ainda declarou sobre os circuitos alternativos: "É uma coisa linda e desafoga um pouco esses grandes circuitos, porque realmente é assim, por incrível que pareça, a gente tem um Carnaval que cada vez mais se fortalece".

Questionada se apresentará surpresas ao seu público no período da folia, a cantora preferiu fazer mistério, mas disse que terá um "trio bem especial, relativo às questões de mulheres": "É um trio mais feminista. A gente vai fazer um desfile muito bonito sobre isso".

Márcia Castro também confirmou que levará a 'Roda de Samba Reggae', projeto que tem feito neste verão em Salvador: "Levando esse repertório também de identidade matricial, fazendo com que as pessoas rememorem músicas que são eternas na história da música baiana".