Saltur se manifesta após problema com É o Tchan no Furdunço

Gestor nega que BaianaSystem é culpada por atitude do É o Tchan - Foto: Divulgação

O presidente da Saltur, Isaac Edington, comentou sobre a polêmica envolvendo a banda É o Tchan, que não se apresentou no Furdunço, no circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra), em Salvador. O gestor negou que a atitude foi tomada por causa da mudança na ordem dos trios para "privilegiar" a BaianaSystem.

"O É o Tchan não tocou porque não quis tocar. Não teve nenhum problema com o horário dela banda em relação à BaianaSystem. Isso não atrapalhou em absolutamente nada. O horário do É o Tchan estava preservado. A gente negociou com todos os artistas para que BaianaSystem substituísse um outro artista que estava na fila. Isso em nenhum momento prejudicaria o É o Tchan", disse Edington ao Portal A TARDE.

O presidente da Saltur ainda ressaltou: "O É o Tchan não saiu por razões que quem tem que explicar é o É o Tchan, uma banda que nós adoramos. Inclusive, o cachê foi pago por nós. O trio elétrico bancado por nós e o cachê bancado por nós".

O cancelamento de última hora da banda baiana repercutiu nas redes sociais nesta segunda-feira, 24, e levantou questionamentos, principalmente sobre um suposto atraso da BaianaSystem, que teria afetado outros trios.