Carnaval da Bahia terá movimentação histórica de turistas estrangeiros em 2025

Farol da Barra - Foto: (Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE)

Em janeiro de 2025, a Bahia recebeu 26,1 mil turistas internacionais, um aumento de 59,6%, em comparação com o mesmo período de 2024, enquanto o crescimento no Brasil foi de 55%. O turismo baiano superou a movimentação no Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas, que, juntos, receberam 25,1 mil visitantes de outros países, no primeiro mês deste ano. A Bahia registra 51% dos estrangeiros que procuram o Nordeste. Os dados são da Polícia Federal e do Ministério do Turismo (MTur).

Segundo a Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), os números são resultado do trabalho da pasta na promoção do destino Bahia, captação de voos internacionais, qualificação de serviços e obras estruturantes. Para o órgão, o momento positivo sinaliza que o Carnaval 2025 deverá ter uma movimentação histórica de visitantes estrangeiros.

“ Os números saíram no fim de semana, quando festas na Bahia já tiveram uma grande movimentação de turistas internacionais, na capital e no interior. Isso é um sinal de que teremos um recorde de visitantes do exterior, no Carnaval deste ano, o que vem ao encontro da política do Governo do Estado, visando ampliar a participação baiana no mercado internacional da indústria de viagens”, pontuou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

Quem já chegou para curtir a folia baiana foi o israelense Yol Gutkowski, 23 anos, que está em Itacaré, na Costa do Cacau. “Cheguei há dois dias e me apaixonei pelo lugar, principalmente pelas praias belíssimas. Vou passar os primeiros dias do Carnaval aqui e depois seguirei para Salvador”, relatou.

O argentino Miguel Rodriguez, 29 anos, preferiu passar a festa em Lençóis, na Chapada Diamantina. “Estou adorando. A felicidade das pessoas é contagiante e a música nos faz dançar ”, destacou.

Em Salvador, o chileno Martinho González participou de algumas festas que antecedem o Carnaval e fez passeios pela Baía de Todos-os-Santos. “ Essa terra é maravilhosa. Tem alegria, vibração e riquezas naturais”.