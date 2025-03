VÍDEO: Lore Importa surge de ET para curtir trio de Léo Santana

A esposa de Léo Santana pintou uma das mechas da peruca de verde - Foto: Vinicius Viana | Ag. A TARDE

Os ETs invadiram o desfile de Léo Santana no Pipoco, um dos eventos mais aguardados do pré-Carnaval de Salvador, na noite desta terça-feira, 25, no Circuito Orlando Tapajós.

Lore Improta e outras personalidades da mídia, como Guilherme Mascarenhas, se fantasiaram de ETs para a folia, usando macacões verdes, saias de fitilho e perucas brancas. Para se diferenciar dos demais, a esposa de Léo Santana pintou uma das mechas da peruca de verde.

Ao som do pagodão do GG, os ETs dançaram enquanto Léo Santana relembrava grandes sucessos de sua carreira solo e também da época em que fazia parte do Parangolé. A apresentação arrastou uma multidão de baianos e turistas, sendo mais uma vez considerada um dos momentos mais marcantes do pré-Carnaval de Salvador.