Já? Bell Marques abre vendas de blocos para o Carnaval 2026; confira valores

- Foto: Denisse Salazar/Ag. ATARDE

Os abadás dos blocos de Bell Marques para o Carnaval 2026 já estão disponíveis para compra no site Central do Carnaval. Os preços variam de R$ 790 a R$ 1.890 e a novidade foi divulgada nesta sexta-feira, 28, segundo dia do artista no circuito.

Decano do Carnaval, o artista iniciou o desfile por volta das 16h30, no Farol da Barra, arrastando milhares de fãs com coro das músicas “Meu Cabelo Duro é Assim”, “Menina Me Dá Seu Amor” e “Nana Rumbeira”.

Confira os valores dos blocos de Bell em 2026:

Bloco da Quinta 2026

▪️ Quinta-feira: R$ 790

Vumbora 2026

▪️ Sexta-feira: R$ 990

▪️ Sábado: R$ 1.090

Camaleão 2026

▪️ Domingo: R$ 1.890

▪️ Segunda-feira: R$ 1.590

▪️ Terça-feira: R$ 1.390