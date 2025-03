VÍDEO: Tomate canta música em homenagem ao Bahia

Tomate passando no circuito Dodô (Barra-Ondina) - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Torcedor do Bahia, o cantor Tomate homenageou o time do coração durante sua passagem no circuito Dodô (Barra-Ondina). Sem esconder a sua paixão pelo Esquadrão, o artista puxou coro para uma paródia do clássico 'Bota Pra Ferver'.

"Na terça-feira, eu fui para a Fonte Nova e cantamos essa música aqui. Foi lindo demais! Eu fiz em homenagem ao Bahia. Eu nem sei mais cantar a música original", brincou ele.

A canção entoada pelo artista ressalta o orgulho do torcedor pelo clube baiano. “Time de raça e tradição/ Bahia meu orgulho, meu amor/ gritei pro céu, eu sou tricolor/Agora que o bicho vai pegar, porque nenhuma garganta vai parar de cantar/Vai pra cima Esquadrão"

O artista, que pouco aparece em Salvador, se apresenta nesta sexta-feira, 28, com o seu bloco Fissura.

Veja vídeo