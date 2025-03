Ivete para trio para homenagear Preta Gil: "Você merece viver!"

Artistas são parceiras de profissão e têm uma amizade pessoal - Foto: Vitor Santos/Agnews

A cantora Ivete Sangalo homenageou a amiga Preta Gil, que curtiu o segundo dia de Carnaval em Salvador no Expresso 2222, nesta sexta-feira, 28. A baiana encheu a amiga de elogios e celebrou a recuperação da filha de Gilberto Gil.

"Você conseguiu proteger todos nós da dor e da angústia, porque você é uma mulher extraordinária! Que sorte da sua família ter uma Preta Gil para chamar de sua! Irmã, você não tem ideia do que é pra mim entrar nesse Carnaval e dar de cara com você! Você merece viver! Eu te amo, minha Pretinha!", se declarou Ivete.

Preta se emocionou e retribui os elogios a amiga pessoa e companheira de profissão e amiga pessoal.

"[Ivete] é uma amiga extremamente ativa. A gente se fala todos os dias, ela todos os dias quer saber como eu estou, ela todos os dias me passa uma mensagem positiva, ela me abraça, ela me acolhe, ela me dá muita força mesmo para eu continuar. Quando eu estou cabisbaixa, ela me liga e me joga para cima. Ela é muito especial ao longo desses quase 30 anos de amizade. E não poderia ser diferente, é um pacto que a gente tem na alegria e na tristeza", declarou a artista, em entrevista coletiva.

Posteriormente, Preta revelou que Mainha, como Ivete é carinhosamente chamada, é sua inspiração. De acordo com a filha de Gilberto Gil, o seu bloco de Carnaval, no Rio de Janeiro, é inspirado na rainha do axé.

"Pra nós duas, é um momento muito especial. Eu vim, me arrumei, especialmente pra estar aqui, ver ela passar nesse primeiro dia de Carnaval, ela que é minha referência máxima de carnaval, do que eu faço no Rio de Janeiro com o meu bloco, ela é uma grande professora pra mim também, então vou estar aqui pra ver ela passar", contou.